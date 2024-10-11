Військові Польщі та країн Балтії розповіли, що чекає Путіна у разі атаки на Європу

Генеральні штаби країн Балтії готуються до того, що Росія може напасти на їх країни. У випадку, якщо це станеться, країни-союзники атакують Санкт-Петербург у відповідь.

Про це заявив радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Зокрема, представники країн Балтії вважають, що після війни в Україні Росія може спрямувати свій "імперіалістичний експансіонізм" на Естонію, Латвію, Литву і Польщу За його словами, ймовірність такого сценарію зросте, якщо Білорусь повністю стане частиною так званої Союзної держави.

"Україна дає нам кілька років часу. Якщо Росія переможе в Україні, у нас буде одна російська дивізія у Львові, одна в Бресті й одна в Гродно", - заявив начальник Генерального штабу Польщі Раймунд Анджейчак.

Він зауважив, що у випадку, якщо Росія перейде кордон із Литвою, буде "негайна відповідь".

"Не в перший день, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург", - заявив Анджейчак.

На його думку, країни Європи "мають узяти ініціативу у свої руки" і дати зрозуміти Росії, що напад на Польщу або країни Балтії буде початком тотального протистояння. Він вважає, що це єдиний спосіб утримати Кремль від подібної агресії.

З цією метою Польща наразі закуповує 800 ракет з дальністю до 900 кілометрів, які будуть використані в разі нападу Росії.

"Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи слід задіяти статтю п'ять", - заявив командувач литовською армією Раймундас Вайкшнорас.

Що відомо про Балтійську лінію оборони

Будівництво Балтійської лінії оборони в Естонії відбуватиметься у три етапи. Перші два передбачають зведення 40 опорних пунктів та 12 складів. На третьому етапі планується додати ще 8 пунктів. Ця оборонна інфраструктура слідує домовленостям саміту НАТО, забезпечуючи захист союзників з першого метра.

Проект включає загородження та польові укріплення для стримування ворога. Вже укладені контракти на закупівлю загороджувальних матеріалів, таких як ріжучий дріт і зуби дракона, та розробляються прототипи бункерів.