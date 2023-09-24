UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові показали знищення ворожої техніки, яка "потурбувала" піхоту

Фото: українські військові продовжують нищити техніку росіян (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Контрнаступ Збройних сил України триває. Українські воїни продовжують нищити техніку росіян, яка заважає ЗСУ виконувати поставлені завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

За поясненням Тарнавського, на відео показана російська техніка, яка "турбувала нашу піхоту". 

 

"Оператор БПЛА її помітив та скоригував артилерію. "Боги війни" вибили піхоту ворога з посадки, а "вишенькою на торті" став наш FPV-дрон", - розповів командувач.

За його словами, знищили техніку окупантів військові 72-гої ОМБр. 

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ