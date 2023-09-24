Військові показали знищення ворожої техніки, яка "потурбувала" піхоту

За поясненням Тарнавського, на відео показана російська техніка, яка "турбувала нашу піхоту".

"Оператор БПЛА її помітив та скоригував артилерію. "Боги війни" вибили піхоту ворога з посадки, а "вишенькою на торті" став наш FPV-дрон", - розповів командувач.

За його словами, знищили техніку окупантів військові 72-гої ОМБр.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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