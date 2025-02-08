Військові показали залишки збитого під Торецьком Су-25 (відео)

Нагадаємо, що сьогодні, 8 лютого, на околицях Торецька знищили ворожий Су-25. Однак, як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.

Наразі відомо, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини. Детальніше про стрільця та його героїчний вчинок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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