Військові показали відео знищення ворожих піхоти та бліндажів за допомогою FPV-дронів

"Оператори одного з підрозділів ССО показали результати своєї роботи на південному операційному напрямку", - йдеться в заяві.

Зазначається, що низку цілей противника було пошкоджено та знищено. Серед них були автомобіль і замаскований човен.

"Крім того, разом з одним із підрозділів Сил оборони знищено ворожий бліндаж, унаслідок чого противник зазнав втрат і втік із позицій", - додали військові.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, втримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають великих втрат у живій силі та техніці.