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Военные показали видео уничтожения вражеских пехоты и блиндажей с помощью FPV-дронов

Архивное фото: Военные показали видео уничтожения вражеских пехоты и блиндажей с помощью FPV-дронов (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины на южном направлении фронта с помощью FPV-дронов поразили несколько вражеских целей, в том числе и блиндажи оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Операторы одного из подразделений ССО показали результаты своей работы на южном операционном направлении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ряд целей противника был поврежден и уничтожен. Среди них были автомобиль и замаскированная лодка.

"Кроме того, вместе с одним из подразделений Сил обороны уничтожен вражеский блиндаж, в результате чего противник понес потери и сбежал с позиций", - добавили военные.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 23 атаки противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что российские оккупанты на Запорожском направлении несут большие потери в живой силе и технике.

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