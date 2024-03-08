Військові показали відео знищення ворожих піхоти та бліндажів за допомогою FPV-дронів
Українські воїни на південному напрямку фронту за допомогою FPV-дронів вразили кілька ворожих цілей, зокрема й бліндажі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Оператори одного з підрозділів ССО показали результати своєї роботи на південному операційному напрямку", - йдеться в заяві.
Зазначається, що низку цілей противника було пошкоджено та знищено. Серед них були автомобіль і замаскований човен.
"Крім того, разом з одним із підрозділів Сил оборони знищено ворожий бліндаж, унаслідок чого противник зазнав втрат і втік із позицій", - додали військові.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, втримали позиції і відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.
А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають великих втрат у живій силі та техніці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.