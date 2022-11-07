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Военные показали кадры спецоперации по освобождению Купянского района (видео)

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Купянск, Понедельник 07 ноября 2022 09:49
Военные показали кадры спецоперации по освобождению Купянского района (видео) Фото: военные показали, как освободили Купянский район (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники показали кадры Купянской наступательной операции, в ходе которой удалось освободить семь населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

Военные отметили, что в ходе наступательной спецоперации деоккупировали левый берег Купянска, а также населенные пункты Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.

Спецподразделение удачно форсировало реку Оскол. Это позволило выбить оккупантов из левобережной части Купянска и создать плацдарм для смежных подразделений.

Украинские войска частично уничтожили и откинули российскую 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, группу ЧВК "Вагнера", отряды БАРС.

Защитники отметили, что наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжают наступательные действия на востоке Харьковской области и западе Луганской области.

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