Военные показали кадры спецоперации по освобождению Купянского района (видео)

Украинские защитники показали кадры Купянской наступательной операции, в ходе которой удалось освободить семь населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецподразделение Kraken.

Военные отметили, что в ходе наступательной спецоперации деоккупировали левый берег Купянска, а также населенные пункты Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка. Спецподразделение удачно форсировало реку Оскол. Это позволило выбить оккупантов из левобережной части Купянска и создать плацдарм для смежных подразделений. Украинские войска частично уничтожили и откинули российскую 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП, группу ЧВК "Вагнера", отряды БАРС. Защитники отметили, что наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола.