Військові показали, як виглядає Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Зауважимо, що минулого місяця російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Чи не найбільша увага була зосереджена саме на Вовчанську. Місто щоденно обстрілювали з використанням різної зброї.

Однак навіть попри всі спроби, росіянам наразі не вдалось захопити місто. За Вовчанськ досі точаться бої.