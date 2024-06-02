Військові показали, як виглядає Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)
Українські військові показали кадри зі знищеного Вовчанська Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".
Зауважимо, що минулого місяця російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Чи не найбільша увага була зосереджена саме на Вовчанську. Місто щоденно обстрілювали з використанням різної зброї.
Однак навіть попри всі спроби, росіянам наразі не вдалось захопити місто. За Вовчанськ досі точаться бої.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин вчора повідомив, що Вовчанськ на 70% перебуває під контролем українських Сил оборони.
Водночас прикордонники показали, як знищують росіян біля Вовчанська.
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