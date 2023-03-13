Військові показали, як виглядає один із населених пунктів на околицях Бахмута

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

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"Розбиті бахмутські околиці. Так виглядає населений пункт після боїв з окупантами. Відео від бійців 3-ї окремої штурмової бригади", - сказано у повідомленні військових.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що росіяни намагаються прорватися в центр Бахмута.

Також ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія зазнає численних втрат у боях за Бахмут.

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