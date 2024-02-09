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Військові показали, як ремонтують техніку для фронту на півночі України (відео)

Фото: військові показали, як ремонтують техніку для фронту на півночі України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Спеціальні підрозділи ремонтують техніку для фронту на півночі України. Військові пройшли відповідну підготовку, в тому числі, і за кордоном.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Підтримання у працездатному стані озброєння і військової техніки у Північній операційній зоні досягається правильною експлуатацією та обслуговуванням, а у випадку потреби - ремонтом та відновленням", - розповів він.

Як зазначив генерал, цими роботами займаються спеціальні ремонтні підрозділи, які маневрують та виїжджають у райони виконання бойових завдань військовими частинами.

"Вони мають відповідну підготовку, а також здобуті знання за кордоном. Крім цього, ремонтні підрозділи у повному обсязі забезпечені матеріально-технічним забезпеченням", - додав Наєв.

Ремонт військової техніки

Нагадаємо, у липні 2023 року в Польщі відкрився сервісний центр з ремонту українських танків Leopard. А вже на початку жовтня Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.

Раніше колишній міністр оборони України Олексій Резніков у травні 2023 року повідомляв, що в Україні існує три лінії обслуговування та ремонту військової техніки. Запчастини для західних зразків виготовляються і на українському ринку і деякі з них кращі за оригінал.

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