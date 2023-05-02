Військові показали, як працюють бойові дрони з вибуховими посланнями окупантам

"Дрони-камікадзе з вашими вибуховими посланнями блискуче нищать ворога на передовій. Наші захисники насилають нам відео роботи ударних безпілотників. А ми ділимося цими кадрами з вами, щоб цю роботу могли побачити всі, хто донатив на дрони в межах збору "Української команди". Наш збір на 100 дронів-камікадзе триває. Ми зібрали вже понад 2 млн гривень. Залишився ще один мільйон", - повідомляє "Українська команда".

У волонтерському штабі зазначили, що кожні 100 гривень донату - шанс надіслати ворогу власне вибухове "вітання". Чим більше донат - тим більше шансів. А за донат у 32 000 гривень (це вартість безпілотника) гарантовано отримуєте персональний дрон, який доставить ворогу саме ваше вибухове послання.

"На відео - робота персональних дронів з другої партії, яку ми відправили на передову в квітні. На три дрони перерахувала кошти одна українська компанія. На них були однакові вибухові послання: "За Україну! Від Михайла Семеновича!". Ще один іменний дрон мав надпис "За Сергія Золотаря від Романа Прокопа". Також на цьому відео можна побачити, як відпрацювали дрони з вашими посланнями "За зруйноване дитинство" і "За чоловіка, який багато місяців у полоні». Тож донатьте! І пишіть в коментарях вибухові послання окупантам. Наші дрони доставлять їх точно до цілі", - йдеться у повідомленні.

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