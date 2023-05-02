Военные показали, как работают боевые дроны со взрывными посланиями оккупантам

"Дроны-камикадзе с вашими взрывными посланиями блестяще уничтожают врага на передовой. Наши защитники посылают нам видео работы ударных беспилотников. А мы делимся этими кадрами с вами, чтобы эту работу могли увидеть все, кто донатив на дроны в рамках сбора "Украинской команды". Наш сбор на 100 дронов-камикадзе продолжается. Мы собрали уже более 2 млн гривен. Остался еще один миллион", - сообщает "Украинская команда".

В волонтерском штабе отметили, что каждые 100 гривен донату - шанс прислать врагу собственное взрывное "поздравление". Чем больше донат – тем больше шансов. А за донат в 32 000 гривен (это стоимость беспилотника) гарантированно получаете персональный дрон, который доставит врагу ваше взрывное послание.

"На видео - работа персональных дронов из второй партии, которую мы отправили на передовую в апреле. На три дрона перечислила средства одна украинская компания. На них были одинаковые взрывные послания: "За Украину! От Михаила Семеновича!". Еще один именной дрон имел надпись "За Сергея Золотаря от Романа Прокопа". Также на этом видео можно увидеть, как отработали дроны с вашими посланиями "За разрушенное детство" и "За мужчину, много месяцев в плену» . Так что донатьте! И пишите в комментариях взрывные послания оккупантам. Наши дроны доставят их точно в цель", - говорится в сообщении.

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