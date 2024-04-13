Військові показали, як Bradley нищить окупантів під Авдіївкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду .

"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley - це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти", - пояснили військові.

Бійці 47 окремої механізованої бригади наголосили, що Bradley це та машина, яку військові поважають, а вороги - бояться та ненавидять.