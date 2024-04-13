ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові показали, як Bradley нищить окупантів під Авдіївкою

Україна, Субота 13 квітня 2024 17:38
UA EN RU
Військові показали, як Bradley нищить окупантів під Авдіївкою Фото: військові показали, як Bradley нищить окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові показали, як бойова машина піхоти Bradley допомагає нищити окупантів під Авдіївкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley - це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти", - пояснили військові.

Бійці 47 окремої механізованої бригади наголосили, що Bradley це та машина, яку військові поважають, а вороги - бояться та ненавидять.

Ситуація на фронті

Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми та використовують техніку для атак. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки.

На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

Також Сирський назвав причину, через яку РФ вдається добиватися тактичного успіху.

Зазначимо, що в Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
Німеччина відправить Україні ще одну установку Patriot
Німеччина відправить Україні ще одну установку Patriot
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський