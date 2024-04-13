Військові показали, як Bradley нищить окупантів під Авдіївкою
Українські військові показали, як бойова машина піхоти Bradley допомагає нищити окупантів під Авдіївкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.
"Машина, яка демонструє свою приголомшливу бойову ефективність. Bradley - це не просто БМП, яка доставляє бійців до позицій. Вона виявляє, знищує цілі та забезпечує потужну вогневу міць для підтримки піхоти", - пояснили військові.
Бійці 47 окремої механізованої бригади наголосили, що Bradley це та машина, яку військові поважають, а вороги - бояться та ненавидять.
Ситуація на фронті
Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми та використовують техніку для атак. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки.
На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.
Також Сирський назвав причину, через яку РФ вдається добиватися тактичного успіху.
Зазначимо, що в Україні на фронті протягом доби сталося 97 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Бахмутському та Новопавлівському напрямках - 33 та 29 атак відповідно.
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