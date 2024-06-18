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Військові Південної Кореї вдруге за 10 днів відкрили попереджувальний вогонь по солдатах КНДР

Південна Корея, Вівторок 18 червня 2024 10:07
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Військові Південної Кореї вдруге за 10 днів відкрили попереджувальний вогонь по солдатах КНДР Фото: кордон Пвіденної Кореї з КНДР (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Військові Південної Кореї знову відкрили попереджувальний вогонь по північнокорейських солдатах, які повторно перетнули кордон у демілітаризованій зоні, що розділяє дві країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як зазначають у виданні, це вже другий подібний випадок за останні 10 днів. Аналогічна ситуація склалась напередодні, 9 червня.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея (JCS), близько 30 північнокорейських військових із робочими інструментами о 8:30 ранку перетнули демаркаційну лінію в межах демілітаризованої зони на центральній ділянці міжкорейського кордону.

Південнокорейські військові попередили порушників по гучномовцю та зробили попереджувальні постріли, що змусило північнокорейських солдатів повернутися на свій бік кордону, повідомили у JCS.

Зазначається, що після попереджувальних пострілів на лінії розмежування не було жодної незвичайної активності.

Що передувало

Порушення кордону сталося на тлі того, що Північна Корея з квітня розгорнула сотні військ у прифронтових районах для проведення низки заходів, таких як встановлення мін, зведення стін і будівництво доріг для військових операцій.

"Ці дії, як видається, є заходами для посилення внутрішнього контролю над північнокорейськими військовими і жителями та запобігання їхнім спробам перетнути кордон", - йдеться в повідомленні JCS.

Нагадаємо, що нещодавно КНДР знову відправила нові повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї. Таким чином Пхеньян продовжив розпочату на початку цього тижня кампанію.

Перед тим Південна Корея і Сполучені Штати провели спільні космічні навчання, щоб протистояти атакам Північної Кореї з глушіння системи глобального позиціонування (GPS) та іншим космічним загрозам.

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