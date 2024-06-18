Военные Южной Кореи второй раз за 10 дней открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Военные Южной Кореи снова открыли предупредительный огонь по северокорейским солдатам, повторно пересекшим границу в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Это уже второй подобный случай за последние 10 дней. Аналогичная ситуация сложилась накануне, 9 июня.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (JCS), около 30 северокорейских военных с рабочими инструментами в 8.30 утра пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке межкорейской границы.

Южнокорейские военные предупредили нарушителей по громкоговорителю и произвели упреждающие выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы, сообщили в JCS.

Отмечается, что после упреждающих выстрелов на линии разграничения не было никакой необычной активности.

Что предшествовало

Нарушение границы произошло на фоне того, что Северная Корея с апреля развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, строительство стен и строительство дорог для военных операций.

"Эти действия, как представляется, являются мерами по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями и предотвращению их попыток пересечь границу", - говорится в сообщении JCS.