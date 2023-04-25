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Військові під Бахмутом та Авдіївкою отримали партію техніки на 2,3 млн гривень у рамках ініціативи Ахметова

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Вівторок 25 квітня 2023 16:02
Військові під Бахмутом та Авдіївкою отримали партію техніки на 2,3 млн гривень у рамках ініціативи Ахметова Фото: військові під Бахмутом та Авдіївкою отримали партію техніки на 2,3 млн гривень (metinvest media)
Автор: Сергей Новиков

Українські бійці, які захищають Україну під Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію техніки у рамках мілітарної програми бізнесмена Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

Зокрема, військові отримали: 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 приладів нічного бачення.

Дрони поставили двох моделей - DJI MAVIC 3, та DJI MAVIC HIGH MORE COMBO.

Також військовослужбовці отримали 5 монокулярів нічного бачення, розроблених спеціально для збройних сил армії США.

"Цього разу ми привезли все, що нам замовили самі бійці - "нічники", "мавікі" та захист від газових снарядів. Ми допомагаємо ЗСУ від початку війни. І допомагатимемо до самої перемоги", - зазначив операційний директор "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" передав військовослужбовцям 10 дронів з дальністю польоту 9 км, обладнаних тепловізорами, 10 повнопривідних авто Volkswagen transporter, та 20 автомобілів швидкої допомоги Fiat Ducato.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" направила на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов направив понад 5 млрд грн на військову та гуманітарну допомогу Україні.

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