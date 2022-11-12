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Військові оцінили загрозу перекидання росіян з-під Херсону на схід

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Донбас, Субота 12 листопада 2022 16:05
Військові оцінили загрозу перекидання росіян з-під Херсону на схід Фото: військові оцінили загрозу перекидання росіян з-під Херсону на схід (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Перекидання російських сил (які втекли з правого берега Дніпра в Херсонській області) на схід загрожує динаміці боїв на цьому напрямку. Але наші військові роблять все, щоб зменшити потенціал ворога ще на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, чи може бути збільшення ворожого континенту на сході після втечі з правобережжя Херсонщини, він висловив сподівання, що "колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості".

"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", - сказав Череватий.

При цьому він не виключає загрозу зміни динаміки бойових дій на сході, якщо росіянам все ж вдасться перекинути частину сил з Херсонської області на східний напрямок.

"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були більш розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська і Лиманська операції це чітко продемонстрували", - пояснив Череватий.

Нагадаємо, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів РБК-Україна, що після виходу з Херсона росіяни можуть спробувати акумулювати велику кількість військ на лівому березі Дніпра, щоб розпочати обстріли правого, зокрема й Херсона.

Зазначимо, також РБК-Україна дізналося думку військового експерта щодо того, як можуть розвиватися подальші дії після звільнення Херсона. Він спрогнозував, що після взяття міста під контроль ЗСУ можуть діяти за трьома напрямками.

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