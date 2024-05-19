Військові можуть отримати безкоштовну допомогу в приватних лікарнях, але не у всіх

Як пояснили в ТЦК, ветерани чи військові можуть отримати в приватних медичних закладах консультацію сімейного лікаря чи терапевта, лікування чи реабілітацію у стаціонарі, операцію, ментальну підтримку та інші медпослуги.

"У лікарні має бути договір із НСЗУ за відповідним пакетом. Наприклад, якщо пацієнту потрібна операція він має звернутися до медзакладу, що має договір із НСЗУ за пакетом Хірургічні операції", - розповіли в ТЦК.

Всі послуги за цим пакетом надаються безоплатно, їх сплачує держава через Нацслужбу здоров'я, наголосили в ТЦК. Знайти лікарню, яка має договір з НСЗУ, у своїй області можна за посиланням - https://cutt.ly/xeqK7fF8.

Крім того, детальну інформацію можуть надати у контакт-центрі НСЗУ за телефоном 16-77, з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 години та з 9:00 години ранку до 16:45 у п’ятницю.