RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные могут получить бесплатную помощь в частных больницах, но не во всех

Фото: военные могут бесплатно получить помощь в частных больницах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные и ветераны могут бесплатно получить медицинскую помощь в частных больницах. Речь идет о тех медучреждениях, с которыми Национальная служба здоровья Украины заключила договоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу по связям с общественностью Одесского областного ТЦК и СП в Facebook.

Как пояснили в ТЦК, ветераны или военные могут получить в частных медицинских учреждениях консультацию семейного врача или терапевта, лечение или реабилитацию в стационаре, операцию, ментальную поддержку и другие медуслуги.

"У больницы должен быть договор с НСЗУ по соответствующему пакету. Например, если пациенту нужна операция он должен обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету Хирургические операции", - рассказали в ТЦК.

Все услуги по этому пакету предоставляются бесплатно, их оплачивает государство через Нацслужбу здоровья, подчеркнули в ТЦК. Найти больницу, имеющую договор с НСЗУ, в своей области можно по ссылке - https://cutt.ly/xeqK7fF8.

Кроме того, подробную информацию могут предоставить в контакт-центре НСЗУ по телефону 16-77, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и с 9:00 утра до 16:45 в пятницу.

Напомним, ранее РБК-Украина (проект Styler) объясняло военным и ветеранам, что делать в случае потери удостоверения УБД.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМедицинская помощь