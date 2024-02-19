Військові можуть отримати допомогу в разі встановлення інвалідності: алгоритм дій

За даними міністерства, на одноразову грошову допомогу мають право військовослужбовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, та мають довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якою встановлено інвалідність або відсоток втрати працездатності.

Алгоритм дій

Тим, хто служить

Тим, хто служить, потрібно подати відповідний рапорт до командира військової частини. Після цього військова частина приймає документи та засвідчує їх копії, видає висновок щодо можливості призначення ОГД, а потім надсилає до департаменту соціального забезпечення Міноборони.

Тим хто звільнився з ЗСУ

Тим, хто звільнився зі ЗСУ, потрібно звернутися до ТЦК та СП, де військовослужбовець перебуває на обліку. ТЦК та СП приймає документи та засвідчує їх копії й складає висновок щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги, який надсилається до департаменту соціального забезпечення Міноборони.

Які документи потрібні

За місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних. Проте для цього потрібно підготувати копії:

паспорта;

ідентифікаційного номера;

номера банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва);

постанови ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Для тих, хто звільнився зі ЗСУ, додатково подається витяг з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Військові в Україні можуть користуватися різноманітними пільгами. Їм передбачене безплатне лікування, знижки на комунальні послуги і безкоштовний проїзд в транспорті.

Детальніше про пільги українським військовим в Україні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.