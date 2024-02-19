Военные могут получить помощь в случае установления инвалидности: алгоритм действий

По данным министерства, на одноразовую денежную помощь имеют право военнослужащие, получившие ранения, травму, контузию, увечье или заболевание и имеющие справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которой установлена инвалидность или процент потери трудоспособности.

Алгоритм действий

Тем, кто служит

Служащим нужно подать соответствующий рапорт к командиру воинской части. После этого военная часть принимает документы и удостоверяет их копии, выдает заключение о возможности назначения ОГД, а затем направляет в департамент социального обеспечения Минобороны.

Уволившимся из ВСУ

Освободившимся из ВСУ нужно обратиться в ТЦК и СП, где военнослужащий состоит на учете. ТЦК и СП принимает документы и удостоверяет их копии и заключает возможность назначения единовременной денежной помощи, который направляется в департамент социального обеспечения Минобороны.

Какие документы нужны

По месту представления документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных. Однако для этого нужно подготовить копии:

паспорта;

идентификационного номера;

номера банковского счета;

справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья);

постановления ВЛК о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;

выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Для уволившихся из ВСУ дополнительно подается выписка из приказа воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Военные в Украине могут воспользоваться различными льготами. Им предусмотрено бесплатное лечение, скидки на коммунальные услуги и бесплатный проезд в транспорте.

Детальнее о льготах украинским военным в Украине можно узнать в материале РБК-Украина.