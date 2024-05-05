Военные могут получить бесплатное зубопротезирование: алгоритм действий
Украинские ветераны и военнослужащие могут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
По данным правительства, на программу бесплатного зубопротезирования дополнительно было выделено 750 миллионов гривен. Бесплатно такую услугу могут получить:
- участники боевых действий,
- лица с инвалидностью в результате войны,
- военнослужащие.
В настоящее время такие услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины. Контакты и адреса заведений можно узнать по номеру 16-77.
Воспользоваться услугой можно раз в год, однако одно направление может включать в себя протезирование нескольких зубов, если это обусловлено планом лечения. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 14 984 грн.
Как получить услугу
- сначала необходимо получить направление от врача-стоматолога:
- обратиться в медицинское учреждение, входящее в список участников пилотного проекта:
- в заведении необходимо будет заполнить заявление:
- предоставить пакет копий документов с предъявлением их оригиналов:
- с подробным перечнем документов и услуг можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы имеют право на бесплатное протезирование.
Детальнее о том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте дальше в материале РБК-Украина.
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