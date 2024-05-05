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Военные могут получить бесплатное зубопротезирование: алгоритм действий

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 22:50
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Военные могут получить бесплатное зубопротезирование: алгоритм действий Фото: украинцы могут получить бесплатное протезирование (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские ветераны и военнослужащие могут бесплатно получить услуги зубопротезирования в больницах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По данным правительства, на программу бесплатного зубопротезирования дополнительно было выделено 750 миллионов гривен. Бесплатно такую услугу могут получить:

  • участники боевых действий,
  • лица с инвалидностью в результате войны,
  • военнослужащие.

В настоящее время такие услуги предоставляются в 45 медучреждениях Украины. Контакты и адреса заведений можно узнать по номеру 16-77.

Воспользоваться услугой можно раз в год, однако одно направление может включать в себя протезирование нескольких зубов, если это обусловлено планом лечения. Предельная стоимость предоставленных медицинских услуг не может превышать 14 984 грн.

Как получить услугу

  • сначала необходимо получить направление от врача-стоматолога:
  • обратиться в медицинское учреждение, входящее в список участников пилотного проекта:
  • в заведении необходимо будет заполнить заявление:
  • предоставить пакет копий документов с предъявлением их оригиналов:
  • с подробным перечнем документов и услуг можно ознакомиться на сайте НСЗУ по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы имеют право на бесплатное протезирование.

Детальнее о том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте дальше в материале РБК-Украина.

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