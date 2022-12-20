Військові літаки, які "застрягли" в Борисполі через війну, повернулися до Туреччини

У вівторок, 20 грудня, два турецькі військово-транспортні літаки, які не могли вилетіти з України з лютого, повернулися до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Літаки вилетіли з України вдень 20 грудня і вже прибули до аеропорту Кайсері в Туреччині", - йдеться у заяві міністерства оборони.

Зазначено, що два військово-транспортні літаки Airbus A400M ВПС Туреччини прилетіли в аеропорт "Київ-Бориспіль" близько опівночі 24 лютого, коли Росія почала вторгнення в Україну.

У Міноборони повідомили, що два літаки прямували до Києва для доставки гуманітарних вантажів та евакуації громадян Туреччини, але застрягли в аеропорту Києва через закритий повітряний простір України через початок бойових дій.