Военные самолеты, которые "застряли" в Борисполе из-за войны, вернулись в Турцию

Во вторник, 20 декабря, два турецких военно-транспортных самолета, которые не могли вылететь из Украины с февраля, вернулись в Турцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Самолеты вылетели из Украины днем 20 декабря и уже прибыли в аэропорт Кайсери в Турции", - говорится в заявлении министерства обороны.

Отмечено, что два военно-транспортных самолета Airbus A400M ВВС Турции прилетели в аэропорт "Киев-Борисполь" около полуночи 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину.

В Минобороны сообщили, что два самолета направлялись в Киев для доставки гуманитарных грузов и эвакуации граждан Турции, но застряли в аэропорту Киева из-за закрытого воздушного пространства Украины из-за начала боевых действий.