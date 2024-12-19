Військові КНДР в Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів, - ГУР

За даними ГУР, 17-18 грудня Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України. Зокрема, на території Курської області черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 мм.

За допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій.

Нестача боєприпасів в солдатів КНДР

Однак, як дізнались співробітники ГУР, на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Пльохово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР вже скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.