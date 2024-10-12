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Військові казарми у Бельгії посилили заходи безпеки через можливі диверсії

Фото: казарми у Бельгії посилили заходи безпеки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кілька військових казарм у Бельгії були переведені в режим підвищеної готовності. Такими є заходи безпеки через можливі диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

Бельгійське Міністерство оборони підтвердило, що у кількох армійських казармах у Бельгії ще у п’ятницю, 11 жовтня, були посилені заходи безпеки через інформацію про можливі загрози диверсій і шпигунства.

У зв'язку з цим рівень безпеки в декількох військових кварталах був підвищений з базового рівня "Альфа" до рівня "Браво" - другого з чотирьох можливих рівнів захисту, для кожного з яких передбачені конкретні заходи.

Підвищення рівня загрози спричиняє додаткові заходи безпеки, особливо для особового складу охорони у відповідних казармах, але деталі не можуть бути розголошені з міркувань безпеки.

 

Також нагадаємо, що не лише в Бельгії готуються до можливих диверсій.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку із загрозами диверсій спецпризначенців, що спеціалізуються на боротьбі з тероризмом, німецький спецназ GSG 9 буде перекинуто на Балтику. Вони займуться охороною підводної інфраструктури в Балтійському і Північному морях.

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Бельгія