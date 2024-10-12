Военные казармы в Бельгии ужесточили меры безопасности из-за возможных диверсий

Несколько военных казарм в Бельгии было переведено в режим повышенной готовности. Таковы меры безопасности из-за возможных диверсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.
Бельгийское Министерство обороны подтвердило, что в нескольких армейских казармах в Бельгии еще в пятницу, 11 октября, были усилены меры безопасности из-за информации о возможных угрозах диверсий и шпионажа.
В связи с этим уровень безопасности в нескольких военных кварталах был повышен с базового уровня "Альфа" до уровня "Браво" - второго из четырех возможных уровней защиты, для каждого из которых предусмотрены конкретные меры.
Повышение уровня угрозы влечет за собой дополнительные меры безопасности, особенно для личного состава охраны в соответствующих казармах, но детали не могут быть разглашены из соображений безопасности.
Напомним, что не только в Бельгии готовятся к возможным диверсиям.
Вчера РБК-Украина сообщало, что в связи с угрозами диверсий спецназовцев, специализирующихся на борьбе с терроризмом, немецкий спецназ GSG 9 будет опрокинут на Балтику. Они займутся охраной подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях.
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