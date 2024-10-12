Військові казарми у Бельгії посилили заходи безпеки через можливі диверсії

Кілька військових казарм у Бельгії були переведені в режим підвищеної готовності. Такими є заходи безпеки через можливі диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times .

Бельгійське Міністерство оборони підтвердило, що у кількох армійських казармах у Бельгії ще у п’ятницю, 11 жовтня, були посилені заходи безпеки через інформацію про можливі загрози диверсій і шпигунства.

У зв'язку з цим рівень безпеки в декількох військових кварталах був підвищений з базового рівня "Альфа" до рівня "Браво" - другого з чотирьох можливих рівнів захисту, для кожного з яких передбачені конкретні заходи.

Підвищення рівня загрози спричиняє додаткові заходи безпеки, особливо для особового складу охорони у відповідних казармах, але деталі не можуть бути розголошені з міркувань безпеки.