Военные казармы в Бельгии ужесточили меры безопасности из-за возможных диверсий

Несколько военных казарм в Бельгии было переведено в режим повышенной готовности. Таковы меры безопасности из-за возможных диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times .

Бельгийское Министерство обороны подтвердило, что в нескольких армейских казармах в Бельгии еще в пятницу, 11 октября, были усилены меры безопасности из-за информации о возможных угрозах диверсий и шпионажа.

В связи с этим уровень безопасности в нескольких военных кварталах был повышен с базового уровня "Альфа" до уровня "Браво" - второго из четырех возможных уровней защиты, для каждого из которых предусмотрены конкретные меры.

Повышение уровня угрозы влечет за собой дополнительные меры безопасности, особенно для личного состава охраны в соответствующих казармах, но детали не могут быть разглашены из соображений безопасности.