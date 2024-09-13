Військові експерти назвали два чинники, через які обстріли України посилилися

Як зазначається у матеріалі, росіяни добре розуміють, що без енергетики процеси всередині країни уповільнюються, у тому числі якщо йдеться про ВПК. До того ж, постійні відключення світла дуже впливають на настрої українців і потенційно можуть призвести до різних невдоволень, на що й розраховують у Кремлі.

Тому тактика обстрілів енергетики використовується досі як одна з найбільш дієвих. Якщо у 2022-23 роках російські військові били трансформаторними підстанціями, то сьогодні вони атакують ТЕС - їх витратніше і довше відновлювати.

"Те, що ворог діє раціонально, як на мене, очевидно. Тому що ворог використовує удари по тих об'єктах, які для нас критично важливі. І здійснює він ці атаки без прив'язки до якихось дат. Він має ресурси для реалізації цих завдань, він має верифіковану розвідувальну інформацію про наявність в Україні тих чи інших критичних об'єктів, і саме туди він здійснюватиме удари", - зазначає військовий експерт Владислав Селезньов.

Зважаючи на все, активна фаза обстрілів триватиме до настання холодів, а масштабні удари, як і раніше, російські війська здійснюватимуть раз на півтора місяці. Таким чином, росіяни хочуть "підтримувати" критичний стан української енергетики і тиснути на моральний стан населення.

Ще один фактор, з яким пов'язані почастішання обстрілів - бойові дії на фронті. Як зазначає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, поставленої мети в ході своєї весняно-літньої кампанії російська армія не досягла. Просування є, але воно не настільки суттєве, як би хотілося Кремлю.

"Нам через нашу розвідку відомо, що їх мінімальним планом було вийти на кордони Донецької, Луганської областей та адміністративні кордони, а максимальним - до лівого берега Дніпра по всій країні. Ми бачимо, що поступ відбувся, але не суттєво, особливо з огляду на їх величезні втрати, тому вони намагаються допомогти армії, руйнуючи нас у середині країни", - зазначив Гетьман.