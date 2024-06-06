Військове управління в зоні бойових дій посилили завдяки оптимізації Генштабу, - Сирський

Органи військового командування в зоні бойових дій вдалося посилити завдяки оптимізації штату Генерального штабу ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головкома ЗСУ Олександра Сирського.
"Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій", - написав військовий.
За його словами, завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.
Також Сирський розповів, що головним завданням є ефективніша система командування військами та виключення функцій, які дублюються.
"Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року. Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - додав головком.
Раніше начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євген Острянський повідомляв про плани скорочення в Генштабі.
Йшлося про розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації вже наявних. Передбачається, що військовим вдасться зменшити штат на 60%.
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