Військове управління в зоні бойових дій посилили завдяки оптимізації Генштабу, - Сирський

"Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій", - написав військовий.

За його словами, завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

Плани на десятиріччя вперед

Також Сирський розповів, що головним завданням є ефективніша система командування військами та виключення функцій, які дублюються.

"Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних сил України до 2035 року. Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України", - додав головком.