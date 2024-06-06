Военное управление в зоне боевых действий усилили благодаря оптимизации Генштаба, - Сырский

Органы военного командования в зоне боевых действий удалось усилить благодаря оптимизации штата Генерального штаба ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского.
"Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал военный.
По его словам, благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.
Также Сырский рассказал, что главной задачей является более эффективная система командования войсками и исключение функций, которые дублируются.
"Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - добавил главком.
Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский сообщал о планах сокращения в Генштабе.
Речь шла о расформировании ряда военных организационных структур, формировании новых, а также проведении оптимизации уже имеющихся. Предполагается, что военным удастся уменьшить штат на 60%.
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