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Военное управление в зоне боевых действий усилили благодаря оптимизации Генштаба, - Сырский

Архивное фото: главком ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Органы военного командования в зоне боевых действий удалось усилить благодаря оптимизации штата Генерального штаба ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского.

"Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", - написал военный.

По его словам, благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий.

Планы на десятилетие вперед

Также Сырский рассказал, что главной задачей является более эффективная система командования войсками и исключение функций, которые дублируются.

"Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года. Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины", - добавил главком.

Оптимизация генштаба

Ранее начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский сообщал о планах сокращения в Генштабе.

Речь шла о расформировании ряда военных организационных структур, формировании новых, а также проведении оптимизации уже имеющихся. Предполагается, что военным удастся уменьшить штат на 60%.

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Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеАлександр Сырский