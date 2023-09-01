Військове ПДФО допомагає містам забезпечувати їхні соціальні функції, - експерти

Там пояснюють, що обсяг військового ПДФО після початку повномасштабного вторгнення збільшився суто через те, що тисячі людей облишили мирний фах, пішовши у лави ЗСУ. Тобто тепер сплачують податки з військових зарплат, замість колись цивільних.

Водночас, якщо держава зменшить відсоток надходжень до бюджету міст від податків із зарплат військовослужбовців, громадам буде складніше забезпечувати гідні умови життя для родин військових у тилу, наголошують радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, народна депутатка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Також в Асоціації міст України спростовують закиди, ніби місцеве самоврядування неефективно використовує гроші та недостатньо допомагає армії.

Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення рф міста, села і селища виділили на підтримку ЗСУ 28,7 млрд грн. Це майже половина від військового ПДФО, і прозорість використання цих грошей відстежується просто.

Одним із лідерів є Дніпро, який вже витратив на придбання необхідної техніки, автівок та спорядження для ЗСУ майже 3 млрд грн. Місто системно забезпечує українських оборонців технікою та оснащенням, а також є лідером із закупівлі дронів через систему "Прозорро".

Як повідомлялось раніше, за півтора року Дніпро доправив на фронт 650 вантажівок та легковиків, а ще - чималі обсяги техніки та устаткування, які замовляють самі військові. Водночас для Дніпра забрана частина військового ПДФО може становити саме 3 млрд грн.