Военное НДФЛ помогает городам обеспечивать их социальные функции, - эксперты

Там объясняют, что объем военного НДФЛ после начала полномасштабного вторжения увеличился сугубо из-за того, что тысячи людей оставили мирную профессию, пойдя в ряды ВСУ. То есть теперь платят налоги с военных зарплат вместо когда-то гражданских.

В то же время, если государство уменьшит процент поступлений в бюджет городов от налогов с зарплат военнослужащих, общинам будет сложнее обеспечивать достойные условия жизни для семей военных в тылу, отмечают советница председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, народный депутат Оксана Продан и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Также в Ассоциации городов Украины опровергают упреки, что местное самоуправление неэффективно использует деньги и недостаточно помогает армии.

Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения России города, села и поселка выделили в поддержку ВСУ 28,7 млрд грн. Это почти половина от военного НДФЛ, и прозрачность использования этих денег отслеживается просто.

Одним из лидеров является Днепр, уже потративший на приобретение необходимой техники, автомобилей и снаряжения для ВСУ почти 3 млрд грн. Город системно обеспечивает украинских защитников техникой и оснащением, а также является лидером по закупке дронов через систему "Прозорро".

Как сообщалось ранее, за полтора года Днепр доставил на фронт 650 грузовиков и легковушек, а еще - немалые объемы техники и оборудования, заказываемые сами военными. В то же время для Днепра изъятая часть военного НДФЛ может составить именно 3 млрд грн.