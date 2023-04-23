Військове керівництво РФ намагається переконати Путіна перейти до оборони, - ISW
Російське військове командування, ймовірно, намагається переконати президента РФ Володимира Путіна перейти до оборонних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Міністерство оборони Росії сигналізувало вищому керівництву країни про значні зусилля при наборі 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити існуючу лінію фронту.
Повідомляється, що російське військове командування також перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати інші ресурси, щоб гарантувати, що Росія зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ досягне кульмінації.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, ймовірно, продовжують посилати контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна.
Кремлівські джерела раніше повідомляли, що Путін надає перевагу лояльності компетентності, і ця думка, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони.
Ключові висновки ISW:
- ЗСУ зайняли низку позицій на східному березі Дніпра в Херсонської області станом на 22 квітня.
- Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента РФ Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного контрнаступу України.
- Російський винищувач-бомбардувальник 21 квітня випадково скинув на Білгород у РФ дві бомби ФАБ-500, одна з яких, ймовірно, вийшла з ладу.
- Російські війська вели обмежені наземні атаки на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна та в районі Сіверська.
- Російські війська продовжували наступ у районі Бахмута 22 квітня, хоча обхід міста російські війська ще завершили.
- Російські війська продовжували вести наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк та провели обмежену наземну атаку у західній частині Донецької області.
- Російське командування блокує евакуацію поранених солдатів, що вже призвело до загибелі десятків людей.
Раніше ми писали, що українським військовим вдалося відбити чотири ворожі атаки у Бахмуті та знищити шість російських окупантів.
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