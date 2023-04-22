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Прикордонники відбили чотири ворожі атаки у Бахмуті та знешкодили 13 окупантів

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Бахмут, Субота 22 квітня 2023 18:22
Прикордонники відбили чотири ворожі атаки у Бахмуті та знешкодили 13 окупантів Фото: Військовий (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося відбити чотири ворожі атаки у Бахмуті та знищити шість російських окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"За добу у Бахмуті прикордонники відбили 4 атаки та знешкодили 13 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тричі противник атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив вдень. Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами.

"Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: 6 - вбито, ще 7 - поранено", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ могли висадитись на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також сповільнили російський наступ в районі Авдіївки.

Правоохоронцям вдалося врятувати родину з дитиною з Бахмута у Донецькій області. Вони жили у підвалі, оскільки окупанти знищили їх житло.

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