Военное руководство РФ пытается убедить Путина перейти к обороне, - ISW
Российское военное командование, вероятно, пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к оборонительным операциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Министерство обороны России сигнализировало высшему руководству страны о значительных усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли бы защитить существующую линию фронта.
Сообщается, что российское военное командование также перебрасывает призывников для удержания российских позиций в Крыму и, возможно, планирует подготовить другие ресурсы, чтобы гарантировать, что Россия сможет удержать некоторые позиции после того, как потенциальное украинское контрнаступление достигнет кульминации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, осознают угрозу украинского контрнаступления, но, вероятно, продолжают посылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по настоянию Путина.
Кремлевские источники ранее сообщали, что Путин предпочитает лояльность компетентности, и это мнение, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны.
Ключевые выводы ISW:
- ВСУ заняли ряд позиций на восточном берегу Днепра в Херсонской области по состоянию на 22 апреля.
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента РФ Владимира Путина перейти к обороне в преддверии потенциального контрнаступления Украины.
- Российский истребитель-бомбардировщик 21 апреля случайно сбросил на Белгород в РФ две бомбы ФАБ-500, одна из которых, вероятно, вышла из строя.
- Российские войска вели ограниченные наземные атаки на рубеже Купянск — Сватово — Кременная и в районе Северска.
- Российские войска продолжали наступление в районе Бахмута 22 апреля, хотя обход города российские войска еще не завершили.
- Российские войска продолжали вести наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк и провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области.
- Российское командование блокирует эвакуацию раненых солдат, что уже привело к гибели десятков человек.
Ранее мы писали, что украинским военным удалось отразить четыре вражеских атаки в Бахмуте и уничтожить шесть российских оккупантов.
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