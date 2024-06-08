Военное присутствие РФ в Африке угрожает Европе и южному флангу НАТО, - ISW

Растущее военное присутствие РФ в Африке позволяет Москве использовать свои ограниченные ресурсы для угрозы южному флангу НАТО, а также ослаблению влияния Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, речь идет о российской военно-морской базе в Ливии. По мнению аналитиков, база поможет поддерживать российскую активность в Средиземном море, а также потенциально размещать постоянные силы РФ, которые способны угрожать критической инфраструктуре НАТО ударами крылатых ракет большой дальности с моря. Кроме того, оккупация Россией американской базы беспилотников на севере Нигера создаст возможность для России угрожать операциям НАТО в Средиземном море с помощью версий серийно выпускаемого ударного БпЛА Shahed-136.