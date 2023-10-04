"Військова" пенсія з вислуги років в Україні: хто може отримати і скільки

"На пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45-річного віку", - розповіла вона.

За словами Чеканової, даний вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ.

Розмір пенсії

Представник ТЦК та СП зазначила, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

"Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70 % від грошового забезпечення.", - пояснила вона.

При цьому з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року № 168 ЄСВ не сплачується. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Розрахування

Розраховується пенсія наступним чином: