Військова конфронтація з Іраном може стати неминучою, - глава МЗС Франції

"Вікно можливостей вузьке. У нас є лише кілька місяців до закінчення терміну дії цієї угоди (2015 року - ред.). У разі провалу військова конфронтація здаватиметься майже неминучою", - заявив чиновник під час парламентських слухань.

Reuters нагадує, що країни Європи хочуть дипломатичним шляхом досягти угоди щодо обмеження збагачення урану Іраном до жовтня 2025 року, коли спливає термін дії санкцій ООН, пов'язаних з угодою 2015 року щодо ядерної програми Ірану зі світовими державами.

Країни Заходу вважають, що ядерна програма Ірану - це замаскована спроба розробити атомну бомбу. Тегеран тривалий час заперечував, що прагне створити ядерну зброю.

Дипломатичні джерела Reuters розповіли, що міністри Франції, Великої Британії та Німеччини, які є учасниками угоди 2015 року, сподіваються обговорити питання Ірану з держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони зберуться в Брюсселі на міністерську зустріч НАТО цього тижня.

Варто зауважити, що Іран значно перевищив встановлені угодою 2015 року обмеження на збагачення урану. На цьому тлі країни Європи намагаються посилити тиск на Іран, щоб змусити його повернутися до обговорення ядерної проблеми. Вони провели кілька раундів переговорів з Тегераном, зокрема на технічному рівні минулого тижня, щоб спробувати закласти основу.