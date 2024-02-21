Військова допомога від Швеції та протести поляків на кордоні з України: новини за 20 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вночі атакували Україну 23 "Шахедами" та авіаракетою Х-31. ППО вдалося збити всі дрони, але на Полтавщині під ударом БПЛА опинився промисловий об’єкт, там сталася пожежа.

В ISW вважають, що темп російського наступу під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста.

Британська розвідка спрогнозувала, що російська армія після захоплення Авдіївки спробує продовжити наступ на захід. Проте їй навряд чи вистачить боєздатності.

ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію частини України

Рада Європейського союзу продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію частини території України.

Санкції діятимуть щонайменше до 25 лютого 2025 року.

Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони країни звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати.

"Болгарія може допомогти, але це відбувається не такими темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР із Софії в Русе (місто на Дунаї в північно-східної Болгарії)", - заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

Бойові катери та підводне озброєння. Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги для України

"Підтримуючи Україну, ми також інвестуємо в нашу власну безпеку. Якби Росія виграла цю жахливу війну, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж зараз", - заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон.

За його словами, 15-й пакет допомоги розглядається як важливий сигнал Україні напередодні річниці початку війни про те, що шведська підтримка триватиме, а також як сигнал Росії про те, що Швеція не підведе Україну.

Депутата-підривника із Закарпаття перевели з лікарні до СІЗО

Як повідомило РБК-Україна джерело в правоохоронних органах, депутата Сергія Батрина, якого звинувачують у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, перевели зі спецпалати лікарні до Ужгородського слідчого ізолятору.

"Так, (Сергія Батрина - ред.) дійсно перевели в СІЗО", - підтвердило джерело.

"Кордон ЄС не повинен бути заручником". МЗС України закликало Польщу розблокувати кордон

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

Він підкреслив, що кордон Польщі та України - це і кордон ЄС.

"Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", - заявив чиновник.

Висипане зерно та посилення блокади. Що відбувається на кордоні з Польщею

Польські фермери хочуть повністю заблокувати всі пункти пропуску з Україною на цілий місяць, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морпортів. Наразі тотальної блокади немає, але на раніше заблокованих ПП поляки вже посилили протести, а на залізниці розсипали українське збіжжя.

Що відбувається на польсько-українському кордоні, чи пропускають автобуси та легковики. Про це й не лише - головне зібрало РБК-Україна.

Польські протестувальники мають намір блокувати кордон з Україною до квітня

"Ми посилюємо протест. Я подам (заявку - ред.) на наступний місяць на продовження (протесту - ред.), він триватиме до квітня. Ми будемо робити це по черзі. Фермери будуть частково працювати в полі, частина стоятиме на кордоні", - пояснив лідер "Підкарпатського ошуканого села" Роман Кондров.

Загинула ціла родина. З'явились подробиці обстрілу Сумської області

В Сумській ОВА уточнили інформацію щодо наслідків ранкової ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району.

Встановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БПЛА типу "Ланцент". Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста.

Росія готує масовану ракетну атаку? Гуменюк пояснила повідомлення, які поширюють ЗМІ

Українські ЗМІ з посиланням на слова речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк почали поширювати інформацію про нібито підготовку в Росії до чергового масштабного ракетного удару.

Однак, як вона пояснила у коментарі РБК-Україна, мова йшла про те, що РФ витримує певну паузу між ударами по Україні. Це може як свідчити про підготовку до чогось масштабного, так і про те, що країна-агресор зазнала втрат в авіації, тому взяла паузу.

Естонія викрила гібридну операцію РФ: затримано 10 осіб, об'єктом атаки був глава МВС

Поліція безпеки Естонії виявила підозрюваних у псуванні легкових автомобілів міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса і журналіста порталу Delfi Андрія Шумакова.

Загалом у рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб. Поліція вважає, що вони діяли за дорученням російських спецслужб.

Зеленський вперше за два роки збирає на зустріч фракцію "Слуги народу"

За даними джерел РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вирішив зібрати на зустріч парламентську фракцію "Слуги народу".

Це буде перша зустріч глави держави з правлячою фракцією з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Україна провела перемовини з Канадою та Італією щодо угод про гарантії безпеки

На Вільнюському саміті НАТО країни "Групи семи" підписали декларацію про гарантії безпеки України, до якої згодом приєдналося ще кілька десятків країн.

Ця декларація передбачає згоду країни-підписанта на укладення двостороннього договору з Україною. Наразі такі договори з Україною уклали Британія, Німеччина та Франція.