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Військова допомога Україні - послання Путіну, що не треба сподіватися на вибори у США, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішуча військова допомога Україні на сьогодні є найважливішим посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним", - заявив він.

Канцлер вважає, що Путін має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий "справедливий, а не продиктований мир". Для цього, заявив Шольц, Путін повинен, перш за все, вивести свої війська.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Німеччина 19 березня оголосить новий пакет військової допомоги Україні.

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