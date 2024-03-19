ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військова допомога Україні - послання Путіну, що не треба сподіватися на вибори у США, - Шольц

Вівторок 19 березня 2024 14:26
UA EN RU
Військова допомога Україні - послання Путіну, що не треба сподіватися на вибори у США, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішуча військова допомога Україні на сьогодні є найважливішим посланням російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним", - заявив він.

Канцлер вважає, що Путін має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий "справедливий, а не продиктований мир". Для цього, заявив Шольц, Путін повинен, перш за все, вивести свої війська.

Допомога Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Німеччина 19 березня оголосить новий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Олаф Шольц Війна Росії проти України
NEWS
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
DAILY
Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"