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Военная помощь Украине - послание Путину, что не надо надеяться на выборы в США, - Шольц

Вторник 19 марта 2024 14:26
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Военная помощь Украине - послание Путину, что не надо надеяться на выборы в США, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Решительная военная помощь Украине на сегодняшний день является самым важным посланием российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

"Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это означает, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с ним", - заявил он.

Канцлер считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен "справедливый, а не диктуемый мир". Для этого, заявил Шольц, Путин должен, прежде всего, вывести свои войска.

Помощь Германии

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Германия 19 марта объявит новый пакет военной помощи Украине.

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