Військком Рівненської області переходить до бойової частини після скандалу зі зйомкою

Зазначається, що командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач в межах його обов'язків. Водночас особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", - додає командування.

Наказ щодо призначення до нового місця вже було підписано відповідним керівництвом.

Наразі з'ясовуються обставини щодо встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні.

"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність", - пише командування.

Що передувало

Нещодавно до мережі потрапило відео, яке було знято прихованою камерою в кабінеті начальника одного з ТЦК та СП Рівненської області. На відео чоловік у різні проміжки часу цілувався з підлеглою, або ж підлеглими жінками.

28 березня, Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) заявили про початок службової перевірки. Зокрема було ініційовано звернення до правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні всіх обставин події.