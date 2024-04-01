Військком Рівненської області переходить до бойової частини після скандалу зі зйомкою

Начальник одного з територіальних центрів комплектування Рівненської області, який нещодавно потрапив у скандал зі скритою зйомкою, написав рапорт про переведення до бойової частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Захід".
Зазначається, що командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач в межах його обов'язків. Водночас особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.
"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", - додає командування.
Наказ щодо призначення до нового місця вже було підписано відповідним керівництвом.
Наразі з'ясовуються обставини щодо встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні.
"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність", - пише командування.
Нещодавно до мережі потрапило відео, яке було знято прихованою камерою в кабінеті начальника одного з ТЦК та СП Рівненської області. На відео чоловік у різні проміжки часу цілувався з підлеглою, або ж підлеглими жінками.
28 березня, Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) заявили про початок службової перевірки. Зокрема було ініційовано звернення до правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні всіх обставин події.
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