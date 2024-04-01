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Військком Рівненської області переходить до бойової частини після скандалу зі зйомкою

Фото: начальник ТЦК написав рапорт про переведення до бойової частини після скандалу зі скритою зйомкою (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Начальник одного з територіальних центрів комплектування Рівненської області, який нещодавно потрапив у скандал зі скритою зйомкою, написав рапорт про переведення до бойової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Захід".

Зазначається, що командування не має претензій щодо виконання офіцером поставлених задач в межах його обов'язків. Водночас особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці. 

"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", - додає командування. 

Наказ щодо призначення до нового місця вже було підписано відповідним керівництвом. 

Наразі з'ясовуються обставини щодо встановлення записуючих пристроїв в службовому приміщенні. 

"Також зазначаємо, що витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність", - пише командування. 

Що передувало 

Нещодавно до мережі потрапило відео, яке було знято прихованою камерою в кабінеті начальника одного з ТЦК та СП Рівненської області. На відео чоловік у різні проміжки часу цілувався з підлеглою, або ж підлеглими жінками. 

28 березня, Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) заявили про початок службової перевірки. Зокрема було ініційовано звернення до правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні всіх обставин події.

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