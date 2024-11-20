Військами КНДР у Росії керує таємничий генерал: WSJ дізналося, що про нього відомо

Як пише видання, присутність у Росії генерал-полковника Кім Йон Бока підтвердили українські та південнокорейські офіційні особи.

За інформацією WSJ, заступник начальника Генштабу Корейської народної армії (КНА), ймовірно, відповідатиме у Росії за злагодження північнокорейських солдатів з російськими, а також за отримання військами досвіду ведення бойових дій.

При цьому північнокорейський генерал-полковник, ймовірно, не братиме участі у бойових діях.

Журналісти вважають, що відправка заступника начальника Генштабу КНА до Росії свідчить про зацікавленість Пхеньяну у допомозі Москві протягом наступного року.

Що відомо про Кім Ен Боке

WSJ пише, що донедавна про Кім Йон Бока було дуже мало інформації, оскільки він командував підрозділом спеціальних сил КНДР. Підрозділ вважався найбільшим у світі та налічував близько 200 тисяч осіб.

Такий підрозділ мав виконувати секретні місії у випадку, якщо б на Корейському півострові почалася війна, розповів науковець Корейського інституту оборонного аналізу Чон Кен Чжу.

Але північнокорейський генерал "вийшов із тіні" після візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї у червні, коли дві країни погодилися укласти договори про всеосяжне стратегічне партнерство. З того часу Кім Йон Бок став також частим помічником диктатора Кім Чен Ина.

При цьому фахівці з КНДР зазначають, що зараз Кім Йон Бок входить до десятки найважливіших військових діячів Північної Кореї, і успішна робота в Росії може просунути його ще вище по службових сходах.