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Війська США та іракські сили знищили 15 бойовиків ІДІЛ на заході Іраку, - CENTCOM

Фото: військові армії США (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У четвер рано вранці, 29 серпня, війська США та іракські сили безпеки провели рейд на заході Іраку. Внаслідок операції загинули 15 бойовиків ІДІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального командування збройних сил США (CENTCOM).

"Бойовики ІДІЛ були озброєні численною зброєю, гранатами та вибуховими поясами "смертників"", - йдеться у повідомленні.

CENTCOM зазначило, що метою операції був напад на лідерів "Ісламської держави", щоб підірвати та послабити здатність ІДІЛ планувати, організовувати та проводити атаки проти мирних жителів Іраку, а також громадян США, їх союзників та партнерів по всьому регіону та за його межами.

Також у командуванні додали, що після рейду відомостей про жертви серед мирного населення немає. У свою чергу, сили безпеки Іраку продовжують освоювати місця проведення рейдів.

"ІДІЛ залишається загрозою для регіону, наших союзників, а також для нашої батьківщини", - наголосили в CENTCOM.

Наприкінці публікації сказано, що сили Центрального командування США разом із коаліційними та іракськими партнерами продовжуватимуть "агресивно переслідувати цих терористів"

Нагадаємо, що 5 серпня по авіабазі в Іраку було завдано ракетного удару, де розміщені війська США та інших країн. За словами двох джерел агентства Reuters, авіабазу Айн аль-Асад атакували двома ракетами "Катюша".

Унаслідок удару поранення дістали щонайменше п'ять американських солдатів. Один із військовослужбовців отримав серйозні поранення.

Також в одній зі статей, Reuters писало, що Ірак є рідкісним союзником Ірану і США, на території якого розміщено 2500 американських військових і є підтримувані Тегераном ополченці.

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