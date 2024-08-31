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Войска США и иракские силы уничтожили 15 боевиков ИГИЛ на западе Ирака, - CENTCOM

Фото: военные армии США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг рано утром, 29 августа, войска США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. В результате операции погибли 15 боевиков ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

"Боевики ИГИЛ были вооруженные многочисленным оружием, гранатами и взрывными поясами "смертников"", - говорится в сообщении.

CENTCOM отметило, что целью операции было нападение на лидеров "Исламского государства", чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей Ирака, а также граждан США, их союзников и партнеров по всему региону и за его пределами.

Также в командовании добавили, что в после рейда сведений о жертвах среди мирного населения нет. В свою очередь силы безопасности Ирака продолжают осваивать места проведения рейдов.

"ИГИЛ остается угрозой для региона, наших союзников, а также для нашей родины", - подчеркнули в CENTCOM.

В конце публикации сказано, что силы Центрального командования США вместе с коалиционными и иракскими партнерами будут продолжать "агрессивно преследовать этих террористов"

Напомним, что в 5 августа по авиабазе в Ираке был нанесен ракетный удар, где размещены войска США и других стран. По словам двух источников агентства Reuters, авиабаза Айн аль-Асад была атакована двумя ракетами "Катюша".

В результате удара ранения получили по меньшей мере пять американских солдат. Один из военнослужащих получил серьезные ранения.

Также в одной из статей, Reuters писало, что Ирак является редким союзником Ирана и США, на территории которого размещены 2500 американских военных и имеются поддерживаемые Тегераном ополченцы.

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