Войска США и иракские силы уничтожили 15 боевиков ИГИЛ на западе Ирака, - CENTCOM

В четверг рано утром, 29 августа, войска США и иракские силы безопасности провели рейд на западе Ирака. В результате операции погибли 15 боевиков ИГИЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
"Боевики ИГИЛ были вооруженные многочисленным оружием, гранатами и взрывными поясами "смертников"", - говорится в сообщении.
CENTCOM отметило, что целью операции было нападение на лидеров "Исламского государства", чтобы подорвать и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей Ирака, а также граждан США, их союзников и партнеров по всему региону и за его пределами.
Также в командовании добавили, что в после рейда сведений о жертвах среди мирного населения нет. В свою очередь силы безопасности Ирака продолжают осваивать места проведения рейдов.
"ИГИЛ остается угрозой для региона, наших союзников, а также для нашей родины", - подчеркнули в CENTCOM.
В конце публикации сказано, что силы Центрального командования США вместе с коалиционными и иракскими партнерами будут продолжать "агрессивно преследовать этих террористов"
Напомним, что в 5 августа по авиабазе в Ираке был нанесен ракетный удар, где размещены войска США и других стран. По словам двух источников агентства Reuters, авиабаза Айн аль-Асад была атакована двумя ракетами "Катюша".
В результате удара ранения получили по меньшей мере пять американских солдат. Один из военнослужащих получил серьезные ранения.
Также в одной из статей, Reuters писало, что Ирак является редким союзником Ирана и США, на территории которого размещены 2500 американских военных и имеются поддерживаемые Тегераном ополченцы.
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