UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ зводять багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області, - ISW

Фото: війська РФ будують багаторівневу оборону на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ застосовують уроки, які витягнули з оборони в Запорізькій області, і зводять багаторівневі зміцнення на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

У Генштабі ЗСУ визнали, що російські сили мають "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області. За даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Російські війська також сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де нині утримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, у спробі захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників.

Цікаво, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Повідомляється, що російські війська в Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень, і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту.

Однак, на думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони залишаться прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані позиції росіян.

Що цьому передувало

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що одним із основних завдань цих операцій є необхідність відтіснити окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

Слід додати, що військові експерти та аналітики ISW раніше говорили про просування ЗСУ на лівому березі Херсонської області. А 13 листопада Міноборони РФ вже заявило про перегрупування військ у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до України