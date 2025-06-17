Війська РФ зранку дронами атакували Херсон: поранено понад 10 осіб, пошкоджені авто

"Російські терористи безперервно атакують з дронів Дніпровський район. У Дніпровському районі приблизно о 9.00 російські окупанти з дрона скинули вибухівку на цивільне авто. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх співробітники поліції доправили до лікарні. Попередньо в обох потерпілих мінно-вибухова травма. Медики продовжують дообстежувати і надавати необхідну допомогу", - зазначили у Херсонській МВА.

Також повідомляється, що усі поранені через удари ворожих безпілотників направлені до лікарень.

"Також у стані середньої тяжкості ушпиталено 63-річного херсонця. Він потрапив під атаку безпілотника окупантів близько 9.40. Чоловік отримав уламкове поранення лівого плеча, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - повідомили у МВА.

Окрім того, повідомляється, що 36-річний херсонець також постраждав внаслідок дронових атак ворога на Дніпровський район. Він отримав уламкові поранення, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.